677 задание помогите пожалуйста
Математика
677 задание помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
А) 12,56 / 3.14 = 4, R = 2 б) 1,1304 / 3,14 = 0,36 R = 0,6 и так далее S = Пи * R^2
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