7 1/3 :1 5/6=0,6:0,75
Математика
7 1/3 :1 5/6=0,6:0,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 1/3÷1 5/6=0,6х÷0,75 7 1/3×0,75=1 5/6×0,6х 22/3×75/100=11/6×6/10х 22/3×3/4=11/6×3/5х 11/2=11/6×3/5х 3/5х=11/2÷11/6 3/5х=11/2×6/11 3/5х=6/2 3/5х=3 х=3÷3/5 х=3×5/3 получается-х=5
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