7 класс. Английский. Переведите с английского на русский.

Английский язык
7 класс. Английский. Переведите с английского на русский.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет,Виктор. ты просил меня написать несколько слов о моей школе.Я не думаю,что она  сильно отличается от твоей.Полагаю,некоторые основные предметы. У нас так же есть много неакадемической деятельности. Я уувлекаюсь бейсболом,если ты помнишь. Мои родители верят,что я достигну того,что смогу. Но кто знает,что я действительно могу!  Что больше всего мне нравится в моей школе,так это взаимоотношения между нами и учителями :они очень дружелюбны. Учителя разговаривают с нами как с личностью( индивидуальностью?).Мне это очень нравится! Извини,я должна закончить - перемена закончилась.  Что насчет твоей школы? Твоя школа почти такая же? Береги себя! Твоя Элис 
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