Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100 г молока, и 1 г соли. Десяток яиц стоит 25 руб, цена молока 18 руб/кг, цена соли - 8 руб/кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 71 руб. 90 коп.?

Математика

Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100 г молока, и 1 г соли. Десяток яиц стоит 25 руб, цена молока 18 руб/кг, цена соли - 8 руб/кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 71 руб. 90 коп.?

Автор: Гость