Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100 г молока, и 1 г соли. Десяток яиц стоит 25 руб, цена молока 18 руб/кг, цена соли - 8 руб/кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 71 руб. 90 коп.?
Математика
Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100 г молока, и 1 г соли. Десяток яиц стоит 25 руб, цена молока 18 руб/кг, цена соли - 8 руб/кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 71 руб. 90 коп.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25:10)*9=22р 50коп - стоят 9 яиц (18:1000)*100= 1р 80коп - стоят 100 г молока (8:1000)*10= 8 коп - стоят 10г соли 22,50+1,80+0,08=24,38= 24р 38коп - стоят все продукты на 1 порцию 121,90:24,38=5 (порц) - можно приготовить
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