Представьте, что в типографии при наборе толкового словаря исчезло несколько сло??. Попытайтесь найти их по лексическим приметам. 1. Один из антонимов слова СВЕТ и омоним слова, обозначающего большое количество. 2. Антоним сл...

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Представьте, что в типографии при наборе толкового словаря исчезло несколько сло??. Попытайтесь найти их по лексическим приметам. 1. Один из антонимов слова СВЕТ и омоним слова, обозначающего большое количество. 2. Антоним слова СТРОГОСТЬ и омоним слова, обозначающего пушного зверя. 3. Синоним слова ЯЗЫК, ограниченный географически, и омоним слова, и обозначающего одну из частей речи. 4 Имя существительное, которое в разный значениях может относится к реке и одежде. Придумайте свои загадки. ЗА ПОЛНЫЙ ОТВЕТ ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость