На каких условиях отмены крепостного права остановился император? как вы думаете, почему были определены именно эти услрвия?
История
На каких условиях отмены крепостного права остановился император? как вы думаете, почему были определены именно эти услрвия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне получили личную свободу и установленный надел земли за выкуп, но оставались временнообязанными, пока не расплатятся за землю полностью, т. е. работали как прежде на барщине и платили оброк. В деревне полным ходом шло расслоение крестьянства, быстро выделялись хозяева-буржуа и бедняки, превращающиеся в неимущих пролтариев. Засчет оттока крестьян в качестве дешевой рабочей силы на заводы и фабрики, натуральное хозяйство ускоренно разрушалось. Власть стремилась компенсировать помещикам потери, компенсация которых была возложена на освобождающихся крестьян. Кто сумел за копейки продавал землю тому же помещику и уходил на завод, кто не мог - продолжал батрачить оставщуюся жизнь. Помещики продолжали богатеть, сдавая земли в аренду. Реформа закончилась глубочайшим кризисом.
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