На каких условиях отмены крепостного права остановился император? как вы думаете, почему были определены именно эти услрвия?

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Крестьяне получили личную свободу и установленный надел земли за выкуп, но оставались временнообязанными, пока не расплатятся за землю полностью, т. е. работали как прежде на барщине и платили оброк. В деревне полным ходом шло расслоение крестьянства, быстро выделялись хозяева-буржуа и бедняки, превращающиеся в неимущих пролтариев. Засчет оттока крестьян в качестве дешевой рабочей силы на заводы и фабрики, натуральное хозяйство ускоренно разрушалось. Власть стремилась компенсировать помещикам потери, компенсация которых была возложена на освобождающихся крестьян. Кто сумел за копейки продавал землю тому же помещику и уходил на завод, кто не мог - продолжал батрачить оставщуюся жизнь. Помещики продолжали богатеть, сдавая земли в аренду. Реформа закончилась глубочайшим кризисом.