Розбір слова "зухвало"та "охайно"
Українська мова
Розбір слова "зухвало"та "охайно"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зу-префікс хвал-корінь о-суфікс о-префікс хай-корінь н-суфікс о-суфікс
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