Розбір слова "зухвало"та "охайно"

Українська мова
Розбір слова "зухвало"та "охайно"
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Автор: Гость
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Гость:
зу-префікс хвал-корінь о-суфікс о-префікс хай-корінь н-суфікс о-суфікс
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