Какова роль лесов Нижегородской области в жизни и хозяйственной деятельности человека?
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Какова роль лесов Нижегородской области в жизни и хозяйственной деятельности человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Лес используют для производства бумаги2 . В изготовлении игрушек3 В изготовление посуды4 . В производстве мебели 5 . Для обогрева некоторых домов
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