Периметр участка 30 метров а ширина 3 метра Найдите периметр квадратного участка с такой же площадью как у прямоугольного

Математика

Периметр участка 30 метров а ширина 3 метра Найдите периметр квадратного участка с такой же площадью как у прямоугольного

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