Периметр участка 30 метров а ширина 3 метра Найдите периметр квадратного участка с такой же площадью как у прямоугольного
Математика
Периметр участка 30 метров а ширина 3 метра Найдите периметр квадратного участка с такой же площадью как у прямоугольного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата=24см.
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