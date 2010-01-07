(3/7+0,7-1/10)*5 5/6= По действиям и сократить
Математика
(3/7+0,7-1/10)*5 5/6= По действиям и сократить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,7+0,7=4,4-1,1=3,3•5=16,5+5,6=22,1
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