7 класс задача только ответ плз а) Для приготовления рассола при засолке огурцов ??ерут соли и воды в отношении 4:19 соответственно. Сколько граммов соли необходимо для приготовления 299 г рассола? б) В школе 750 учащихся. Ск...

Математика

7 класс задача только ответ плз а) Для приготовления рассола при засолке огурцов ??ерут соли и воды в отношении 4:19 соответственно. Сколько граммов соли необходимо для приготовления 299 г рассола? б) В школе 750 учащихся. Сколько учащихся в начальных, средних и старших классах, если известно, что в начальных классах их в 3 раза больше, чем в старших, и в 2 раза меньше, чем в средних?

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