7 класс задача только ответ плз а) Для приготовления рассола при засолке огурцов ??ерут соли и воды в отношении 4:19 соответственно. Сколько граммов соли необходимо для приготовления 299 г рассола? б) В школе 750 учащихся. Ск...
Математика
7 класс задача только ответ плз а) Для приготовления рассола при засолке огурцов ??ерут соли и воды в отношении 4:19 соответственно. Сколько граммов соли необходимо для приготовления 299 г рассола? б) В школе 750 учащихся. Сколько учащихся в начальных, средних и старших классах, если известно, что в начальных классах их в 3 раза больше, чем в старших, и в 2 раза меньше, чем в средних?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) Пусть х учеников учится в старших классах,Тогда в младших классах учится 3х учеников, в средних классах учится 2(3х) учеников,По условию задачи сумма величин равна 750,Составим и решим уравнение:1)х+3х+6х=75010х=750х=75(уч.)- в старших классах.2)75*3=225(уч.)- в младших классах.3)750-(75+225)= 450(уч.)- в средних классах.Ответ:75;225;450.а)Пусть соль и вода будет 4х,Тогда рассол будет 19х,По условию задачи сумма величин равна 299,Составим и решим уравнение:1)4х+19х=29923х=299х=12(г.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 10г в??ятого при температуре плавления.
Литература
Физика
Прямолинейный проводник, по которому течет ток,находится в однородном магнитном ??оле параллельно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, дейст...
Русский язык
Запишите причастия в сочетании с подходящими по смыслу существительными из слов ??ля справки. Слова: счёт,капюшон,чёлка,шоколад,пчёлы,крыжовник,м...