7 загадок о хемических элементах

Гость: Гость:

1.Корабли меня обходят, Знает лоцман наизусть, Если "л" на "д" заменят, То металлом окажусь. (Мель. медь) 2.Мы первым слогом позовем кота,Вторым измерим с судна толщу вод,Союз на окончание пойдет,И целым станет слово...(Кислота) 3. Элемент четвертой группы Перед всеми на виду. Стоит «т» на «р» исправить, Будет деспот наяву.(Титан, тиран.) 4. Меня в таблице Менделеева Найдешь ты без труда, А если с «б» начнешь читать, То снежной бурей буду я.(Уран, буран.) 5. Заменив первую букву в названии химического элемента, получите название избыточно увлажненного участка земли, заросшего растениями.(Золото, болото.) 6. Возьмите первый слог названия «лунного элемента» и прибавьте к нему первый слог радиоактивного металла, открытого М.Склодовской-Кюри и П.Кюри в декабре 1898 г. Вы получите название элемента, производного от древнеиндийского слова, означающего светло-желтый цвет. (Сера: селен, радий.) 7. Первый и второй слоги названия этого элемента совпадают с первым и вторым слогами названия класса соединений, характерного для неметаллов. Третий слог такой же, как в названии самого легкого газа. В целом это название элемента, открытого трижды.(Кислород: кислоты, водород.) 8. Фамилия известного химика, первый слог которой совпадает с названием химического элемента III группы периодической системы. Второй слог совпадает с порядковым номером водорода. В целом это фамилия химика-композитора.(Бородин: бор, один.)