Який найактивниший метал 3-го периода
Химия
Який найактивниший метал 3-го периода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый активный металл 3 периода - натрий Na
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улитке нужно было проползти 12 метров. Утром до обеда она проползла 12 дм,а после обеда устала и проползла только 12см. Какое расстояние ей осталос...
Математика
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?
Русский язык