Який найактивниший метал 3-го периода

Химия
Який найактивниший метал 3-го периода
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Гость:
Самый активный металл 3 периода - натрий Na
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