Х1 і х 2 - корені рівняння х²-13х+5=0 . Не розв'язуючи рівняння, знайти (х1-х2)²

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х²-13х+5=0 по теореме Виета х1+х2=13 х1*x2=5 (х1-х2)² =(x1)²-2x1x2+(x2)²первое уравнение возведем в квадрат (х1+х2)²=13²⇒(x1)²+2xy+(x2)²⇒⇒(x1)²+(x2)²=13²-2x1x2 и подставляем его в (х1-х2)² =(x1)²-2x1x2+(x2)² ⇒13²-2x1x2-2x1x2=13²-4x1x2=13²-4*5= 13²-20=149