70см-3дм9см+1дм5см вычисли

Математика
70см-3дм9см+1дм5см вычисли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70см - 39см + 15см = 46см или 4 дм 6 см
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