Почему Пугачев хочет привлечь внимание к Гриневу 8 глава, Капитанская дочка) дам 30 балов)

Литература
Почему Пугачев хочет привлечь внимание к Гриневу 8 глава, Капитанская дочка) дам 30 балов)
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