71 балл!Срочно! С проверкой.

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Алгебра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полное решение во вложении решение 5) (2 фотка не грузится) x^2+x-2=4 x^2+x-6=0 D=25 x1=2 x2=-3 ОДЗ: x^2+x-2>=0 xe(-бесконечности;-2];[1;+бесконечности) проверка: при х=2 корень из 4 =2 - верно при х=-3 корень из 4 =2 - верно
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