Сочинение на тему какой я хочу видеть свою будущую семью

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Сочинение на тему какой я хочу видеть свою будущую семью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично я хочу видеть свою будущую семью, дружной, сплаченой.очень хочу что бы они были здоровы и жили в достатке.
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