В двух коробках 48 уг слив, причём в одной из них в 5 раз больше слив,чем в другой. Сколько слив в каждой коробке?
Математика
В двух коробках 48 уг слив, причём в одной из них в 5 раз больше слив,чем в другой. Сколько слив в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)48:2=24-в первой коробке 2.)24•5=120-во второй коробке Ответ: В первой-24 сливы во второй 120 слив
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