В двух коробках 48 уг слив, причём в одной из них в 5 раз больше слив,чем в другой. Сколько слив в каждой коробке?

Математика

В двух коробках 48 уг слив, причём в одной из них в 5 раз больше слив,чем в другой. Сколько слив в каждой коробке?

Автор: Гость