Найди лишнее слово: горе гористый пригорок горец
Русский язык
Найди лишнее слово: горе гористый пригорок горец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пригорок, потому что всё остальное относится к слову "горе"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Что бы я сделал, если у меня были бы калоши счастья"
Русский язык
По данным схемам составьте предложения на тему "Осенний день" [= -], а [=-] Ни [- = ],ни [= -] [- =] ,но [= -] [- =], [- тоже=] [- =] , и...