Найди лишнее слово: горе гористый пригорок горец

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Найди лишнее слово: горе гористый пригорок горец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пригорок, потому что всё остальное относится к слову "горе"
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