Помогите пж очень срочно 10 инструменталов России Даю 40 баллов

Музыка
Помогите пж очень срочно 10 инструменталов России Даю 40 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Балалайка  2. Гусли 3. Жалейка  4. Кугиклы  5. Свирель  6. Трещотка 7. Било 8. Мандолина 9. Ложки 10. Пыжатка
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