ОБЖ написать реферат по теме:"Угрозы военной безопасности России"

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Россия является одной из крупнейших стран мира, обладающей многовековой историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального стратегического положения на Евразийском континенте объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах.В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в мировую экономику, расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами.Сегодня сохраняется общность интересов России и интересов других государств по многим проблемам международной безопасности, включая противодействие распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности.Понимание базовых национальных интересов России и основных инструментов их обеспечения неразрывно связано с ее местом в системе глобальных военно-политических отношений. Сегодняшняя глобальная военно-политическая обстановка характеризуется сочетанием двух основных тенденций: с одной стороны, стремление сформировать новую, более справедливую и демократичную систему международных экономических и политических отношений. С другой - расширение практики применения вооруженной силы на основании национальных решений и вне мандата ООН. Наряду с этими относительно новыми тенденциями продолжают существовать и стереотипы периода «холодной войны», существенно осложняющие международную обстановку.В данных условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внешней политики и обеспечения национальных интересов того или иного государства. Россия последовательно выступает за создание такой системы международных отношений, в которой значение этой силы будет минимизировано и ее функции сведены к задаче сдерживания вооруженных конфликтов. Однако с учетом объективно существующих мировых тенденций наше государство вынуждено корректировать свое видение роли и места военной политики и воеиных инструментов. Наличие у России современных и эффективных Вооруженных Сил становится одним из условий ее успешной и безболезненной интеграции в строящуюся систему международных отношений. Обозначившийся с начала нового века выход России из состояния политического и экономического кризиса и существенное укрепление ее позиций на мировой арене являются важнейшими мировыми тенденциями. Это дает возможность говорить о необходимости формулирования новых приоритетов ее внешней политики, учитывающих новые реалии, но также и объективные геополитические потребности Российской Федерации, связанные с необходимостью обеспечения благоприятных условий для ее развития в качестве одного из ведущих государств мира.