710-160×4÷2+470 помогите расставить действия
Математика
710-160×4÷2+470 помогите расставить действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160*4=640 2)640:2=320 3)710-320=390 4)390+470=860
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
При взаимодействии с избытком соляной кислоты металла ( валентность, которого во ??сех соединениях равна 2) массой 12 грамм образовался водород объ...
Математика
В машину могут сесть 5 человек .сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 челове??? 45 человек? 20человек?