72 БАЛЛА!!! СРОЧНО Краткое описание Характера Алексея из повести Барышня-Крестьянк??

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Алексей Берестов - герой повести А. С. Пушкина Барышня Крестьянка. Он был сыном помещика Ивана Петрович Берестов. Его мать умерла при родах и он воспитывался отцом. Они живут в селе Тугилово. Он хочет стать военным, но отец против такой службы. Сам Алексей добрый и веселый человек с чистым сердцем. Берестов-Младший умен., красив и статен. Он благороден к отношению к окружающим. Но, как подобает его возрасту он легкомыслен и думает только о девушках... По внешности он очень красивый, симпатичный, высокий молодой человек. И, поэтому сразу же очаровывает местных барышень.Они в прямом смысле этого слова, сходят по нему с ума. Он очень активный, так сказать бешеный человек. Например., мы можем в этом убедиться, прочитав эпизод, когда он играет с девушками в горелки. Его увлечение - это охота. Именно на охоте, он встречает Лизу. От его отца ему передалась такая черта характера, как упрямость. Он был очень развязен в отношениях с барышнями, например, когда он целовал девушек без их разрешения. Новый юноша привлекает внимание многих барышень, в том числе и Лизы.