План сочинения: "Актуальность "Слова..." в наши дни".

Литература
План сочинения: "Актуальность "Слова..." в наши дни".
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Автор: Гость
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Гость:
В конце 12 века было создано одно из самых величайших произведений древнерусской литературы-" Слово о полку Игореве." Оно является частью,достоинством всей русской литературыю " Слово..." охвачено человеческим чувством-мягким,приятным,тёплым,нежным и ярким чувством любви к родине.Эта любовь проявляется в каждой строке произведения.Во-первых,душевное волнение,с котрым автор говорит о поражении войск Игоря.Во-вторых, он передаёт слова плача русских жен по убитым воинам.В-третьих, радость о возвращении Игоря.Блфгодаря этому произведению люди искренне любят свою родину и свой народ. Так же " Слово..." интересно тем,что является для современного читателя живым,верным,оживлённым и истинным сведетельством высоты древнерусской культуры, её самобытности и народности.В наши дни "Слово..." остаётся вдохновляющей силой для русского искусства и продолжает жить в наше время и в наших сердцах.

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