Известно что alt;b.Выберите верное неравенство. а) а чёрточка дроби пять gt;b чёрточк?? дроби 5 б)-3alt;-3b 3)b-agt;0 4)a-5gt;b
Алгебра
Известно что alt;b.Выберите верное неравенство. а) а чёрточка дроби пять gt;b чёрточк?? дроби 5 б)-3alt;-3b 3)b-agt;0 4)a-5gt;b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)b-a>0 Из условия известно, что а меньше b, следовательно если из ольшего вычесть меньшее, то число будет больше ноля
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