Как делать номер 397 под а, продолжительность дня с 7 октября.......
Математика
Как делать номер 397 под а, продолжительность дня с 7 октября.......
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8+3=11чОтвет: 11 часов
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