Итоги революции в Франции в 1830г
История
Итоги революции в Франции в 1830г
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Свержение Карла10, проводившего реакционную политику. Жестоко преследующего любое республиканское инакомыслие. Приход к власти Луи-Филиппа - короля либерала. В первую очередь возвратившего прах Наполеона и официально реабилитирующего его. Франция по словам Луи - Филиппа должна гордится своими героями и своим прошлым!
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