Выразите расстояние, равные 0,5км и 25000мм, в метрах
Физика
Выразите расстояние, равные 0,5км и 25000мм, в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 км=500 метров, 25000 мм=25 метров
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