Велосипедист едет со скоростью 18 километров в час За какое время он преодолеет 30 километров?
Физика
Велосипедист едет со скоростью 18 километров в час За какое время он преодолеет 30 километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч - скорость, 30 км - расстояние. Время = расстояние : скорость. 30:18 = 30/18 = 1 12/18 = 1 4/6 = 1 40/60 = 1 час 40 минут.
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