72x+12x^2-2x^3=0 решите уравнение ответы округлить до 4 знаков ответ правильный? x=0 x =-3.708 x=9.708
Алгебра
72x+12x^2-2x^3=0 решите уравнение ответы округлить до 4 знаков ответ правильный? x=0 x =-3.708 x=9.708
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72x+12x²-2x³=0 -2x(-36-6x+x²)=0 a)x=0 b)x²-6x-36=0, D=(-6)²-4.1.(-36)=36+144=180,√D=√180=√(36.5)=6√5 x1=(6+6√5)/2=9,708...... x2=(6-6√5)/2=-3,708...... Otvet pravilnyj.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.
Математика
Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)Наголошую ОБЕРНЕНУ СКЛАСТИ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!!Скласти ??а розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голу...
Английский язык
Русский язык
Выделите в тексте глаголы, укажите их залог. Отметьте глаголы, не имеющие залоговых значений. Свои наблюдения аргументируйте. Идешь по лесной...