Напишіть будь ласка тему поеми Тараса Шевченка Іван Підкова

Литература
Напишіть будь ласка тему поеми Тараса Шевченка Іван Підкова
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Автор: Гость
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Гость:
Зображення спогадів діда про героїчну минувшину рідного краю, коли козаки на чолі з отаманом Іваном Підковою боролися з турецькими  загарбниками.
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