2 пердложения словом spent
Английский язык
2 пердложения словом spent
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)I would like to spend weekends at home; 2) o spend a lot of time with the open book is a very important thing for everybody.
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