Выделите в тексте глаголы, укажите их залог. Отметьте глаголы, не имеющие залоговых значений. Свои наблюдения аргументируйте. Идешь по лесной тропинке, собираешь в кузовок грибы и вдруг услы- шишь резкий, чекочущий громки...

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Выделите в тексте глаголы, укажите их залог. Отметьте глаголы, не имеющие залоговых значений. Свои наблюдения аргументируйте. Идешь по лесной тропинке, собираешь в кузовок грибы и вдруг услы- шишь резкий, чекочущий громкий звук. Это играют, резвятся на дереве про- ворные белки. Можно долго любоваться, как гоняются они друг за дружкой, носясь по сучьям и по стволу дерева, иногда вниз головою. Осенью и весной белки линяют. На лето они одеваются в легкую рыжую шубку, поздней весной эта рыжая шубка становится серой, густой и теплой. Белки строят уютные, теплые и прочные гнезда, похожие на сплетенные из тонких ветвей закрытые домики. Домики эти обычно строятся в развалинах густых и высоких хвойных деревьев, с земли их трудно увидеть (Соколов- Микитов). Перейти в конец истории

Автор: Гость