Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)Наголошую ОБЕРНЕНУ СКЛАСТИ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!!Скласти ??а розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голуби та 28 бакланів. Прилетіло ще 17 голубів і 15 бакланів. Яких птахів стало біл...

Гость: Гость:

Я не очень понимаю Ваш язык, но мне рекомендуется решить эту задачу и вот как я её поняла : 1) 32 + 17 = 49 (голубей) - стало; 2) 28 + 15 = 43 (бакл) - стало; 3) 49 - 43 = 6 (птиц) -