762 задача помогите пожалуста

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Тут 2 пути решения 1) бить на 4 части, находить их площадь, а затем суммировать 2) бить на 3 части, находить площадь, а затем вычитать Путь 1: Разбиваем фигуру на 1 горизонтальную большую и 3 зубчика Площадь гориз. 60 * (35 - 25) = 600 Площадь зубчика 10 * 25 = 250 Общая площадь 600 + 3 * 250 = 1350 Путь 2: Разбиваем фигуру на большой прямоугольник и 2 вырезанных Площадь большой 60 * 35 = 2100 Площадь вырезанных 25*(60 - 3 * 10) = 750 Общая 2100 - 750 = 1350