762 задача помогите пожалуста

Математика
762 задача помогите пожалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут 2 пути решения 1) бить на 4 части, находить их площадь, а затем суммировать 2) бить на 3 части, находить площадь, а затем вычитать Путь 1: Разбиваем фигуру на 1 горизонтальную большую и 3 зубчика Площадь гориз. 60 * (35 - 25) = 600 Площадь зубчика 10 * 25 = 250 Общая площадь 600 + 3 * 250 = 1350 Путь 2: Разбиваем фигуру на большой прямоугольник и 2 вырезанных Площадь большой 60 * 35 = 2100 Площадь вырезанных 25*(60 - 3 * 10) = 750 Общая 2100 - 750 = 1350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Есть у меня послушный конь, в его груди гори огонь, он ест бензин, он воду пьёт, но н??когда не устаёт
Ответить
Физика
Какого сечения взят медный провод, если при длинне1000м его сопротивление равно1,1Ом
Ответить
Литература
Финал произведения алые паруса
Ответить
Математика
Сколько граммов: в 11ц;,5т 26ц 99 кг???
Ответить
Литература
1. Какой эпизод запомнился вам больше всего? Какое участие принимал в нем Сережа? К??кое впечатление произвели на него события? 2. Как складываются...
Ответить