Какого сечения взят медный провод, если при длинне1000м его сопротивление равно1,1Ом

Физика
Какого сечения взят медный провод, если при длинне1000м его сопротивление равно1,1Ом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано   L=1000 м   R=1,1 Ом    p=0,017 Ом*мм2/м   S- ? R= p*L/S S= p*L/R=17/1,1=15,45 мм2 - ответ
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