Какого сечения взят медный провод, если при длинне1000м его сопротивление равно1,1Ом
Физика
Какого сечения взят медный провод, если при длинне1000м его сопротивление равно1,1Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано L=1000 м R=1,1 Ом p=0,017 Ом*мм2/м S- ? R= p*L/S S= p*L/R=17/1,1=15,45 мм2 - ответ
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