Решите плиз систему уравнений

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Решите плиз систему уравнений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+y+z=0                    х+y+z=0                        х+y+z=0   x=1-2=-1     x=-1 х-y+z=2     ⇔              -2y=2              ⇔          y=-1                         ⇔y=-1     3х+y+z= -2                  -2y-2z=-2                       z=2                             z=2 при  проверке подставляем найденные x,e,z в начальную ситему, проверяем выполнение всех равенств.
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