Решите плиз систему уравнений

Гость: Гость:

Х+y+z=0 х+y+z=0 х+y+z=0 x=1-2=-1 x=-1 х-y+z=2 ⇔ -2y=2 ⇔ y=-1 ⇔y=-1 3х+y+z= -2 -2y-2z=-2 z=2 z=2 при проверке подставляем найденные x,e,z в начальную ситему, проверяем выполнение всех равенств.