В чем заключались политические особенности влпдимиро-суздальского княжества?кратко!!

История
В чем заключались политические особенности влпдимиро-суздальского княжества?кратко!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Неограниченная власть князя и вече. 2. Производилось очень много зерна, больше, чем требовалось. 3. Наличие большого количества железных ископаемых, таких как железная руда. 4. Находилось на пересечении торговых путей на Оке и Волге. 5. Большой приток населения из-за 2, 3, 4 пунктов.
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