1. Какой эпизод запомнился вам больше всего? Какое участие принимал в нем Сережа? К??кое впечатление произвели на него события? 2. Как складываются отношения Сережи с его матерью и сестрой? В каких выражениях он описывал их? 3....
Литература
1. Какой эпизод запомнился вам больше всего? Какое участие принимал в нем Сережа? К??кое впечатление произвели на него события? 2. Как складываются отношения Сережи с его матерью и сестрой? В каких выражениях он описывал их? 3. Что происходит весной с природой, с героями прочитанного вами произведения?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Русский язык