1. Какой эпизод запомнился вам больше всего? Какое участие принимал в нем Сережа? К??кое впечатление произвели на него события? 2. Как складываются отношения Сережи с его матерью и сестрой? В каких выражениях он описывал их? 3....

Литература

1. Какой эпизод запомнился вам больше всего? Какое участие принимал в нем Сережа? К??кое впечатление произвели на него события? 2. Как складываются отношения Сережи с его матерью и сестрой? В каких выражениях он описывал их? 3. Что происходит весной с природой, с героями прочитанного вами произведения?

Автор: Гость