Есть у меня послушный конь, в его груди гори огонь, он ест бензин, он воду пьёт, но н??когда не устаёт

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Есть у меня послушный конь, в его груди гори огонь, он ест бензин, он воду пьёт, но н??когда не устаёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть это мотоцикл?
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