7м проволоки разрезали на 8 равных кусков ВОПРОС: сколько метров в 1ом куске
Математика
7м проволоки разрезали на 8 равных кусков ВОПРОС: сколько метров в 1ом куске
Ответ(ы):
Гость:
1)7:8=7/8(м)-в одном куске Ответ:7/8 м.
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