8.2.7. Какова вероятность того, что зрячий (доминантный признак) ирландский сеттер, в потомстве которого, от скрещивания со зрячей собакой, был один слепой щенок, несет ген слепоты? 1) 100% 2) 75% 3) 25% 4) 50% Я нашел выше от...
Биология
8.2.7. Какова вероятность того, что зрячий (доминантный признак) ирландский сеттер, в потомстве которого, от скрещивания со зрячей собакой, был один слепой щенок, несет ген слепоты? 1) 100% 2) 75% 3) 25% 4) 50% Я нашел выше ответ на этот вопрос, но мне кажется, что он (25%) не был правильным. Мы должны оценить, насколько вероятно, что это самец (и на самом деле самка тоже) несет в себе ген слепоты. Мы не должны сомневаться об этом вообще - оба родителя зрячие, поэтому ни один из родителей не является рецессивной гомозиготой. Если бы какой-либо из родителей был доминирующей гомозиготой его / ее аллель будет доминировать у потомков и все щенки будут хорошо видеть. По этой причине мы можем утверждать со 100% уверенностью, что оба родителя являются гетерозиготными. Таким образом, ответ: 100%. Что вы думаете об этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласна с твоим рассуждением. Ответ:100% Иначе бы в его потомстве не наблюдалось бы полной гомозиготы (слепого щенка).
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