8. Что является лишним в ряду и почему: Италия, Финляндия, США, Венгрия, Румыния, Сл??вакия.
История
8. Что является лишним в ряду и почему: Италия, Финляндия, США, Венгрия, Румыния, Сл??вакия.
Ответ(ы):
Гость:
Все перечисленные, кроме США, числятся союзниками Третьего Рейха. Следовательно, США лишнее государство
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