8. Что является лишним в ряду и почему: Италия, Финляндия, США, Венгрия, Румыния, Сл??вакия.

История

8. Что является лишним в ряду и почему: Италия, Финляндия, США, Венгрия, Румыния, Сл??вакия.

Автор: Гость