№8 какая система органов ракообразных изображена на рисунке а)выделительная система 2 кровеносная система в) репродуктивная система 4)нервная система №12 на рисунке изображен лижущий ротовой аппарат характерный для 1) ком...

Биология

№8 какая система органов ракообразных изображена на рисунке а)выделительная система 2 кровеносная система в) репродуктивная система 4)нервная система №12 на рисунке изображен лижущий ротовой аппарат характерный для 1) комара 2)паука 3)мухи 4)таракана №20 животное изображенное на рисунке относится к отряду 1)вши 2)тараканы 3)мухи 4)клещи №21 найди порядок а-плавательная б-бегательная в-прыгательная 4 копательная 1-а в б г 2)-а б г в 3)-б а в г 4)-г а б в

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