В равнобедренном треугольнике один из углов равен 120°, а основание - 12 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне. Ответы: 1)5см 2)6см 3)3 см 4)4см

Геометрия
В равнобедренном треугольнике один из углов равен 120°, а основание - 12 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне. Ответы: 1)5см 2)6см 3)3 см 4)4см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один угол равен 120, а треугольник равнобедренный, то два других равны и вмещают по (180 - 120):2 = 30 градусов. Тогда высота, проведенная к боковой стороне, равна половине основания: 12:2 = 6 см. Ответ: 2) 6 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-7х=4 -6х=-8 2/3х=-3/8 40,5 : х=-9 -32/63 : х=8/21 х :2/7= -1,4 Заранее спасибо!
Ответить
География
Географическое положение сингапура
Ответить
Информатика
Что надо написать на месте пропусков? Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
3 предложения из андрея кусаки с производными придлогами
Ответить
Алгебра
Помогите плез, не понятно
Ответить