В равнобедренном треугольнике один из углов равен 120°, а основание - 12 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне. Ответы: 1)5см 2)6см 3)3 см 4)4см

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Если один угол равен 120, а треугольник равнобедренный, то два других равны и вмещают по (180 - 120):2 = 30 градусов. Тогда высота, проведенная к боковой стороне, равна половине основания: 12:2 = 6 см. Ответ: 2) 6 см