Что надо написать на месте пропусков? Помогите пожалуйста!
Информатика
Что надо написать на месте пропусков? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфотографируй ещё раз слова не понятны!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из пунктов a и b одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 ч, а другой- за 2 ч. Какая часть рас...
Музыка
Помогите пожалуйста ! Срочно нужно ! Нужно построить D7 с обращением в си бемоль мажоре,построить так же в D7 с обращением в фа диез миноре. Сп...
Геометрия
В прямоугольной трапеции большее основание равно 24 см, радиус вписанной окружнос??и равен 6 см. Найдите площадь трапеции
История
Алгебра