Географическое положение сингапура

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Сингапур – это город-государство, большая часть которого находится на острове Сингапур, располагается в Юго-Восточной Азии. Имеет границу с островами Риау в составе Индонезии и с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии.Площадь Сингапура – 650 км2. Помимо острова Сингапур в государство входит еще около 59 маленьких островков. Самые крупные из островов: Сентоса, Брани, Убин, Судонг, Семаку и Теконг-Бесар.