Вычислите сумму чисел от 101 до 200 делящихся на 32 Подробнее пожалуйста

Математика
Вычислите сумму чисел от 101 до 200 делящихся на 32 Подробнее пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем числа между 101 и 200, делящиеся на 32. Это 128, 160, 192. Их сума равна 128+160+192=480.
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