Решите уравнение пожалуйста при a=2(8/17) b=9(1/17) это смешанные дроби

Математика
Решите уравнение пожалуйста при a=2(8/17) b=9(1/17) это смешанные дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=((a-9b)(a+9b))/(9ab) : (a-9b)/(9ab)=((a-9b)(a+9b))/(9ab) * (9ab)/(a-9b)= =a+9b 2 8/17+9*9 1/17=2 8/17+81 9/17=83 17/17=84
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